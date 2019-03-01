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В КНДР допустили отказ от диалога с Вашингтоном

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Фото: REUTERS/KCNA
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Позиция Белого дома по вопросу ядерного разоружения подталкивает лидера КНДР Ким Чен Ына к возможному отказу от диалога. Об этом заявила в Ханое замминистра иностранных дел народной республики Цой Сон Хи.

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Дипломат оговорилась, что выразила свое личное мнение, и поделилась чувством, что Ким Чен Ын может передумать в вопросе необходимости переговоров с США, сообщает 1 марта ТАСС со ссылкой на Yonhap. КНДР заслуживает хотя бы частичной отмены санкций, так как уже больше года придерживается моратория на пуски баллистических ракет и ядерные испытания, добавила она. Дипломат также обвинила Белый дом в подмене задач, которые должны были обсуждаться на саммите.

Ким Чен Ын предложил США снос Йонбенского комплекса под надзором международных инспекторов, а ответ американской стороны заставил лидера КНДР сомневаться в том, как в Вашингтоне подсчитали ценность объекта.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

28 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, комментируя саммит в Ханое, что «не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг другу и проявления гибкости».

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