Крупный пожар в дагестанском селе локализован

Пожар в дагестанском селе Тисси-Ахитли локализован, остались небольшие очаги возгорания, сообщил глава Цумадинского района Анваргаджи Вечедов.

В разговоре с «РИА Новости» Вечедов уточнил, что местные жители помогают пожарным, набирая воду из ближайшей реки. Работа усложняется сильным ветром.

По данным ТАСС, огонь полностью уничтожил 25 жилых домов и хозяйственных построек.

Село Тисси-Ахитли находится в высокогорном и труднодоступном районе. В нем проживают около 300 человек, во время пожара жители были эвакуированы.