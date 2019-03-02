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Крупный пожар в дагестанском селе локализован

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Фото: youtube.com
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Пожар в дагестанском селе Тисси-Ахитли локализован, остались небольшие очаги возгорания, сообщил глава Цумадинского района Анваргаджи Вечедов.

В разговоре с «РИА Новости» Вечедов уточнил, что местные жители помогают пожарным, набирая воду из ближайшей реки. Работа усложняется сильным ветром.

По данным ТАСС, огонь полностью уничтожил 25 жилых домов и хозяйственных построек. 

Село Тисси-Ахитли находится в высокогорном и труднодоступном районе. В нем проживают около 300 человек, во время пожара жители были эвакуированы.

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