Пожар в резервуаре с мазутом произошел в Барнауле

В Барнауле загорелся резервуар с мазутом. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

ЧП произошло 1 марта по адресу Заводской проезд, 48 в промышленной зоне города на территории бывшего Сажевого завода, который производит продукцию для резинотехнических изделий. По данным ведомства, объем резервуара составляет 5 тыс. куб. м, в нем находилось порядка 2 тыс. куб. м мазута, сообщает телеканал «Звезда».

К настоящему времени пожарные ликвидировали возгорание. По данным телеканала «360», в тушении пожара были задействованы 77 человек и 22 единиц техники. Для борьбы с огнем спасатели использовали специальные стволы высокой мощности. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Как пишет ТАСС, пока о загрязнении воздуха данных нет.

Ранее 1 марта сообщалось, что пожар произошел в здании возле Савеловского вокзала в Москве.