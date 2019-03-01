Прямой эфир

Пожар в резервуаре с мазутом произошел в Барнауле

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Барнауле загорелся резервуар с мазутом. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

ЧП произошло 1 марта по адресу Заводской проезд, 48 в промышленной зоне города на территории бывшего Сажевого завода, который производит продукцию для резинотехнических изделий. По данным ведомства, объем резервуара составляет 5 тыс. куб. м, в нем находилось порядка 2 тыс. куб. м мазута, сообщает телеканал «Звезда».

К настоящему времени пожарные ликвидировали возгорание. По данным телеканала «360», в тушении пожара были задействованы 77 человек и 22 единиц техники. Для борьбы с огнем спасатели использовали специальные стволы высокой мощности. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Как пишет ТАСС, пока о загрязнении воздуха данных нет.

Ранее 1 марта сообщалось, что пожар произошел в здании возле Савеловского вокзала в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 100 тыс. жителей Барнаула остались без холодной воды из-за аварии
Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017