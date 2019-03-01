Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен

Пожар на танкере «Канди» в Черном море полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Четыре сотрудника, присланные судовладельцем, на катере были доставлены на горящий танкер. Они осмотрели его и убедились, что существует возможность перекрыть доступ газа, после чего успешно перекрыли вентиль, пишет «РИА Новости».

Два танкера со сжиженным газом загорелись 21 января за пределами территориальных вод России. Они следовали под флагом Танзании. Основная причина пожара — это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов.

На борту находились экипажи из Индии и Турции — всего 32 человека. Спасти удалось 12 человек.