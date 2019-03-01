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Столетний ветеран скончался при пожаре в музее в Тбилиси

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Фото: РИА Новости
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В Тбилиси во время пожара в музее Великой Отечественной войны погиб ветеран, которому было 100 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Службу по управлению ЧС Грузии.

ЧП произошло 1 марта на втором этаже в одном из помещений музея в парке Ваке (бывший парк Победы). Площадь возгорания составила 20 кв. м. Прибывшие на место спасатели нашли тело мужчины 1918 года рождения. По предварительным данным, мужчина потерял сознание из-за задымления и задохнулся.

Как пишет RT, погибший являлся участником Великой Отечественной войны и часто бывал в музее, даже оставался там на ночь. В МВД Грузии возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Проводится проверка.

Ранее 1 марта сообщалось, что 54-летний мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Саратовской области.

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