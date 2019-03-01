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Пожар произошел в здании возле Савеловского вокзала в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Административное здание загорелось рядом с Савеловским вокзалом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Инцидент произошел 1 марта в двухэтажном здании по адресу Складочная улица, дом 1 на территории бизнес-парка «Станколит». Пожарные установили, что возгорание произошло в отдельно стоящем здании, где проходила реконструкция. Загорелся утеплитель кровли на площади порядка 100 кв. м. Сетевое издание m24.ru уточняет, что здание самостоятельно сумели покинуть 20 человек.

Как передает ТАСС, в районе пожара наблюдался густой дым, который проник на станцию метро «Савеловская». К настоящему времени пожар потушен. Сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало, сообщает агентство городских новостей «Москва». На тушение пожара прибыло не менее 10 единиц спецтехники. При этом сотрудникам МЧС пришлось ломать крышу, чтобы залить водой полыхающее внутри пламя, пишет сайт kp.ru.

26 февраля сообщалось, что человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы.

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