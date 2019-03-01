Эксперт положительно оценил влияние цифровой маркировки сигарет на рынок

Введение обязательной цифровой маркировки сигарет в России сделает рынок максимально прозрачным, рассказал в беседе с «Известиями» руководитель отдела информационных систем логистической компании «Даксер» Денис Вавилкин.

В России с 1 марта ввели обязательную цифровую маркировку сигарет и папирос. При этом до 1 июля 2019 года предусмотрен период для регистрации производителей и торговых точек в системе маркировки, а оборот продукции без маркировки запретят с 1 июля 2020 года.

По мнению эксперта, данная инициатива окажет значительное влияние на деятельность представителей транспортно-логистического и складского рынка.

Во-первых, всем игрокам логистического и складского бизнеса, которые будут оказывать услуги по нанесению маркировок, не обойтись без приобретения специального оборудования для маркировки, подчеркнул Вавилкин.

Кроме того, потребуется интеграция с «оператором системы», который предоставляет код проверки от центра этикирования и маркировки (ЦЭМ) на товары, а также оперативно передает информацию о всех движениях товара.

«На данный момент не до конца понятно, как производители, которые будут маркировать свои товары самостоятельно, получат необходимые для этого данные. Возможно, с этой целью государством будут созданы пункты ЦЭМ», — сказал представитель логистической компании.

По его словам, в результате участники внешнеэкономической деятельности, импортирующие в Россию товары, будут владеть идентификационными знаками еще до прохождения продукции таможенных процедур.

«Процесс нанесения маркировки можно осуществлять на складах временного хранения. Компании, владеющие складскими помещениями в различных странах, могут оказывать услуги по маркировке товаров в том числе и для зарубежных производителей. Таким образом, продукция будет импортироваться в страну уже с индивидуальными контрольно-идентификационными знаками (КИЗ)», — заключил эксперт.

Он добавил, что поначалу платить за это будет сам импортер, а в будущем затраты возьмут на себя производители. «На мой взгляд, данная мера положительно скажется на логистических процессах, так как КИЗ будут иметь единый стандарт, а рынок и движение товаров станут максимально прозрачными», — резюмировал Вавилкин.