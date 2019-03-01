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В России введена обязательная цифровая маркировка сигарет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Наличие цифровой маркировки у табачных изделий стало обязательным условием продажи в России. Нововведение вступило в силу с 1 марта.

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Как пишет ТАСС, эксперимент по внедрению электронной маркировки в стране длится уже около года. Проект разработал Минпромторг, в пилотном режиме он действует с января 2018 года, сам закон об обязательной маркировке был принят в июле 2018-го.

Теперь производители обязаны наносить на пачку сигарет специально сгенерированный цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix), с помощью которого можно проследить путь пачки от производителя до потребителя.

Предполагается, что использование электронной маркировки вместо бумажной позволит сократить количество подделок, кроме того, авторы инициативы рассчитывают, что это поможет вывести из тени часть «серых» игроков и таким образом обеспечить дополнительный приток налогов в бюджет.

4 февраля директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн назвал лучший способ уберечься от рака. По его словам, залогом здоровья станет отказ от курения, правильное питание и физическая активность.

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