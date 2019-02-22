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Медведев поручил отрегулировать рынок электронных сигарет

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру по социальным вопросам Татьяне Голиковой подготовить решение по госрегулированию оборота и потребления никотиносодержащей продукции, в том числе и электронных сигарет. Соответствующая информация размещена 22 февраля на официальном сайте правительства России.

В документе отмечается, что поручение должно быть выполнено до первого апреля текущего года.

В декабре 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о намерении проверить рынок табачной продукции, никотиносодержащей продукции и устройств для его потребления.

В июле того же года замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что законодательное регулирование использования вейпов и электронных сигарет будет осуществляться в рамках «антитабачного закона».

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