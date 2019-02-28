Управделами президента объяснило закупку сигарет

Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова объяснила закупку торговым домом «Кремлевский» сигарет ведением «обычной коммерческой деятельности».

«Это обычная коммерческая деятельность подведомственной структуры Управления делами президента РФ, бюджетные деньги не используются», — цитирует ее ТАСС.

По словам Крыловой, «все необходимые разрешения есть, поставка будет проводиться в сети супермаркетов в нескольких городах России».

27 февраля на портале госзакупок появилась информация о приобретении торговым домом «Кремлевский», который входит в структуру Управления делами президента, сигарет на 19 млн рублей.



