Прямой эфир

Управделами президента объяснило закупку сигарет

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова объяснила закупку торговым домом «Кремлевский» сигарет ведением «обычной коммерческой деятельности».

«Это обычная коммерческая деятельность подведомственной структуры Управления делами президента РФ, бюджетные деньги не используются», — цитирует ее ТАСС.

По словам Крыловой, «все необходимые разрешения есть, поставка будет проводиться в сети супермаркетов в нескольких городах России».

27 февраля на портале госзакупок появилась информация о приобретении торговым домом «Кремлевский», который входит в структуру Управления делами президента, сигарет на 19 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт подтвердил прогноз ЦБ о росте цен на сигареты в 2019 году
Минздрав решил «обезличить» пачки сигарет


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017