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Выступление Лазарева не вырежут из трансляции «Евровидения» на Украине

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Трансляцией на Украине полуфинала и финала «Евровидения-2019» будет заниматься общественное телевидение, которое покажет в том числе и выступление российского исполнителя Сергея Лазарева. Об этом в четверг, 28 февраля, рассказала глава украинской делегации конкурса Оксана Скибинская.

По ее словам, телевидение не имеет права вмешиваться в трансляцию «Евровидения», пишет «Газета.ру». «Какую трансляцию мы получим, от начала и до конца обязаны показать», — цитирует Скибинскую «РИА Новости».

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) 28 февраля напомнила артисту Андрею Данилко, выступавшему в образе Верки Сердючки, что у него есть возможность подать заявку на участие в «Евровидении-2019» до 10 марта.

Накануне Данилко заявил, что если все участники национального отбора откажутся от участия в международном песенном конкурсе, он «достанет свои старые доспехи, начистит звезду и поедет спасать» Украину.

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