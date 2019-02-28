НОТУ допустила участие Верки Сердючки в «Евровидении-2019»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) напомнила артисту Андрею Данилко, выступавшему в образе Верки Сердючки, что у него есть возможность подать заявку на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле до 10 марта. Об этом сообщила 28 февраля член правления НОТУ Александра Кольцова в ходе пресс-конференции.

В интервью телеканалу «360» Данилко заявил, что если все участники национального отбора откажутся от участия в «Евровидении», он «достанет свои старые доспехи, начистит звезду и поедет спасать» Украину.

«До 10 марта Андрей Данилко может сделать предложение Национальной компании. Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины», — приводит «РИА Новости» заявление Кольцовой. Представитель НОТУ при этом не уточнила, каким образом Данилко сможет подать заявку на «Евровидение-2019», если Украина уже официально отказалась от участия в этом конкурсе.

Андрей Данилко в июле 2018 года объявил, что прекращает выступать в образе Верки Сердючки. Данилко уже представлял Украину на «Евровидении» в 2007 году с песней Dancing Lasha Tumbai, он занял второе место. Текст песни артиста вызвал негативную реакцию у части русскоязычной аудитории, поскольку в нем присутствовали слова, созвучные фразе Russia goodbye («Россия, до свидания» — англ.). Позже Данилко опроверг эти слухи и опубликовал официальный текст, в котором фраза звучала как Lasha Tumbai. По утверждению артиста, это выражение взято из монгольского языка, и оно означает «Взбитые сливки».

О решении не отправлять представителя Украины на «Евровидение-2019» в Израиль НОТУ объявила в среду, 27 февраля. Ранее от поездки на конкурс отказалась победительница национального отбора — певица Maruv. Артистку не устроили жесткие условия контракта, который запрещал общаться с журналистами без разрешения и импровизировать на сцене. Кроме того, в документе было прописано требование «выполнять любые требования и указания НОТУ». За невыполнение этих условий певице грозил крупный штраф.

Помимо Maruv, представлять Украину на конкурсе отказались группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров.