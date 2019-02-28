На Украине заявили об угрозе штрафа за отказ от «Евровидения»

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова не исключила, что Киеву возможно придется заплатить штраф из-за отказа участвовать в «Евровидении-2019».

По ее словам, в контракте с участником конкурса от Украины прописали пункт о штрафных санкциях за невыполнение договора, поскольку страна несет большие риски.

«Мы должны были бы отменить участие в Евровидении и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди», — сказала Кольцова в эфире телеканала «Прямой».

27 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) сообщила об отказе от участия в песенном конкурсе в «условиях чрезмерной политизации национального отбора».

На Украине разгорелся скандал при отборе участников для «Евровидения-2019». Первое место заняла певица Maruv, но она отказалась представлять страну, потому что не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять свои выступления в России. Позже от участия отказались группы Freedom-jazz girls band и Kazka.

В связи с этим украинское правительство поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс. Также кабмин обратился к Верховной раде с просьбой немедленно рассмотреть и принять проект закона о выступлениях украинских артистов на территории России и на временно неподконтрольных Киеву территориях.