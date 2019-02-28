Прямой эфир

На Украине заявили об угрозе штрафа за отказ от «Евровидения»

0
Фото: Global Look Press/Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова не исключила, что Киеву возможно придется заплатить штраф из-за отказа участвовать в «Евровидении-2019».

Политический мотив: как Киев отменил результаты отбора на «Евровидение»
Власти Украины не дали певице Maruv представить свою страну на всемирном песенном конкурсе

По ее словам, в контракте с участником конкурса от Украины прописали пункт о штрафных санкциях за невыполнение договора, поскольку страна несет большие риски.

«Мы должны были бы отменить участие в Евровидении и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди», — сказала Кольцова в эфире телеканала «Прямой».

27 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) сообщила об отказе от участия в песенном конкурсе в «условиях чрезмерной политизации национального отбора».

На Украине разгорелся скандал при отборе участников для «Евровидения-2019». Первое место заняла певица Maruv, но она отказалась представлять страну, потому что не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять свои выступления в России. Позже от участия отказались группы Freedom-jazz girls band и Kazka.

В связи с этим украинское правительство поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс. Также кабмин обратился к Верховной раде с просьбой немедленно рассмотреть и принять проект закона о выступлениях украинских артистов на территории России и на временно неподконтрольных Киеву территориях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Организатор «Евровидения» прокомментировал отказ Украины от конкурса
Вице-премьер Украины посчитал отказ от участия в «Евровидении» нелогичным

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017