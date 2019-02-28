США одобрили удар Индии по лагерю боевиков в Кашмире

Соединенные Штаты поддерживают решение Нью-Дели принять меры против лагеря боевиков группировки «Джаиш Мухаммад» в Кашмире. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео после телефонных переговоров с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Довалом, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Эйшн ньюс интернешнл».

Очередной виток напряженности между двумя странами начался после нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Погибли 45 человек, а ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш Мухаммад».

26 февраля Индия разбомбила лагерь этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. 27 февраля пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии. Один из индийских пилотов был арестован. После этого воздушное пространство Пакистана было закрыто.

28 февраля утром Пакистан обстрелял населенные пункты в северном горном индийском штате Джамму и Кашмир, нарушив тем самым режим прекращения огня.