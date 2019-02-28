СМИ узнали о нарушении Пакистаном режима прекращения огня

Пакистан утром в четверг обстрелял населенные пункты в северном горном индийском штате Джамму и Кашмир, нарушив тем самым режим прекращения огня.

Пакистанские военные открыли огонь из минометов около 06:00 (03:30 мск) в округе Пунч. «Индийская армия ответила сильно и эффективно», — сообщает 28 февраля агентство Ani. Перестрелка длилась около часа, о погибших и раненых данных не приводится.

Очередной виток напряженности между двумя странами начался после нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Погибли 45 человек, а ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш Мухаммад».

Во вторник Индия разбомбила лагерь этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. 27 февраля пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии. Один из индийских пилотов был арестован. После этого воздушное пространство Пакистана было закрыто.