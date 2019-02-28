Видео сожженных денег Арашукова оказалось фейком

Видео с горой денег, которую якобы пытались сжечь на одном из складов в Москве, оказалось фейком. Ранее СМИ связали ролик с обысками у арестованного сенатора Рауфа Арашукова. На видео изображены «тонны» банкнот.

По данным издания «Фонтанка», неизвестные завезли их на склад при помощи погрузчика в конце января. После этого деньги подожгли в нескольких местах, но они обгорели лишь отчасти. Большая часть наличных не пострадала.

В то же время какая-либо информация про связь Арашукова с деньгами отсутствовала. Позже «Фонтанка» удалила видео, назвав его «старым», и принесла извинения. Журналисты отметили, что их «ввели в заблуждение».

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке.

В тот же день отец парламентария, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ. Его подозревают в краже газа на несколько десятков миллиардов рублей.

26 февраля СК совместно с ФСБ и МВД провел свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа.