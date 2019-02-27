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Суд арестовал нового фигуранта дела Арашуковых

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Исполняющую обязанности директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирину Валешную арестовали на два месяца в рамках дела Арашуковых о хищении газа.

Решением Басманного суда топ-менеджер компании пробудет под стражей до 24 апреля. Ей вменяют мошенничество и участие в организованной преступной группе (ОПГ), сообщает «РИА Новости» в среду, 27 февраля.

Завтра в рамках этого же дела суд рассмотрит вопрос об аресте заместителя гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Замира Борисова.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день отец парламентария, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ. Его подозревают в краже газа на несколько десятков миллиардов рублей.

Вместе с ним по этому делу проходят гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев, первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов и исполнительный директор «Ессентукигоргаза» Алан Кятов. Все фигуранты дела сейчас находятся под арестом.

26 февраля СК совместно с ФСБ и МВД провел свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа. Оперативные мероприятия проходили в 22 городах и населенных пунктах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. В частности, ведомство проверяет сотрудников местных правоохранительных органов на наличие коррупционных связей с участниками ОПГ.

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