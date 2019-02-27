Один человек погиб в крупном пожаре в Орловской области

В Орловской области проводится проверка по факту пожара, в котором погиб мужчина. Причиной возгорания могло стать использование самодельной техники.

Пожар произошел в деревне Васильевка Залегощенского района. По данным МЧС, огонь охватил площадь 72 кв. м. В результате пожара в доме произошло обрушение кровли, сообщает InfoOrel.ru.

Во время тушения было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения. По предварительной версии, причиной возгорания стало использование самодельных электроустановок.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в результате пожара погибли восемь человек, в том числе трое детей в возрасте от 1 года до 8 лет. Все они проживали в одной квартире. Комната, где находился очаг возгорания, выгорела полностью, произошло частичное обрушение кровли.