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Хабаровск снова оказался в дыму из-за пожаров

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Хабаровск заволокло дымом от пожаров. К задымлению привело массовое сжигание сухой травы и соломы в Китае.

При юго-западном ветре дым из соседнего государства попадает в Хабаровск и южные районы края. Как сообщили ИА AmurMedia в региональном управлении лесами, ситуация не изменится в ближайшие несколько дней.

Судя по данным мониторинга, лесных пожаров в самом Хабаровском крае сейчас не наблюдается.

Ранее в Хабаровском крае вводили особый противопожарный режим в восьми территориях. На них усилили патрулирование лесов, службы тушения пожаров привели в полную готовность.

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