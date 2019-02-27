Хабаровск снова оказался в дыму из-за пожаров

Хабаровск заволокло дымом от пожаров. К задымлению привело массовое сжигание сухой травы и соломы в Китае.

При юго-западном ветре дым из соседнего государства попадает в Хабаровск и южные районы края. Как сообщили ИА AmurMedia в региональном управлении лесами, ситуация не изменится в ближайшие несколько дней.

Судя по данным мониторинга, лесных пожаров в самом Хабаровском крае сейчас не наблюдается.

Ранее в Хабаровском крае вводили особый противопожарный режим в восьми территориях. На них усилили патрулирование лесов, службы тушения пожаров привели в полную готовность.