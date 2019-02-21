Прямой эфир

Дымом от пожаров заволокло Хабаровск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столицу Хабаровского края накрыл дым от пожаров. Он появился в Хабаровске почти на два месяца раньше обычного. Причиной стало большое количество природных пожаров, произошедших из-за малоснежной зимы.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном МЧС, только за минувшие сутки на территории региона зафиксировали 25 термоточек. Горят пустыри и участки вдоль дорог — те места, на которых трава не прикрыта снегом, отметили в ведомстве. Применять авиацию для тушения возгораний проблематично, поскольку источники воды находятся подо льдом.

В Дальгидромете агентству сообщили, что дым в Хабаровск пришел с запада, очаги пожаров зафиксированы в Хабаровском районе, на территории ЕАО. В ближайшие сутки ветер не изменит своего направления, предупредили синоптики.

В администрацию Хабаровского района направлена рекомендация о введении на территории особого противопожарного режима. Не исключено, что решение об этом будет принято уже сегодня.

Ранее особый противопожарный режим ввели в Ванинском и Совгаванском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожароопасный сезон объявлен в Приморском крае
Противопожарный режим ввели в Хабаровском крае раньше срока

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017