Дымом от пожаров заволокло Хабаровск

Столицу Хабаровского края накрыл дым от пожаров. Он появился в Хабаровске почти на два месяца раньше обычного. Причиной стало большое количество природных пожаров, произошедших из-за малоснежной зимы.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном МЧС, только за минувшие сутки на территории региона зафиксировали 25 термоточек. Горят пустыри и участки вдоль дорог — те места, на которых трава не прикрыта снегом, отметили в ведомстве. Применять авиацию для тушения возгораний проблематично, поскольку источники воды находятся подо льдом.

В Дальгидромете агентству сообщили, что дым в Хабаровск пришел с запада, очаги пожаров зафиксированы в Хабаровском районе, на территории ЕАО. В ближайшие сутки ветер не изменит своего направления, предупредили синоптики.

В администрацию Хабаровского района направлена рекомендация о введении на территории особого противопожарного режима. Не исключено, что решение об этом будет принято уже сегодня.

Ранее особый противопожарный режим ввели в Ванинском и Совгаванском районах.