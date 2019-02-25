Катки закрывают в Хабаровске из-за теплой погоды

Открытый каток на набережной Хабаровска прекратил работу раньше срока. Причиной стала теплая погода.

Каток на набережной официально закрыт для посетителей, его демонтируют до конца недели. Также на набережной убирают ледовые фигуры. Организаторы объясняют, что из-за высокой температуры воздуха обновлять ледовое покрытие стало бессмысленно, потому что лед не замерзает. При этом катание стало травмоопасным, так как местами проступил асфальт. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Ранее каток на набережной функционировал до середины марта.

О скором закрытии катков также сообщили жителям Комсомольска-на-Амуре. Там из-за дефектов покрытия они прекратят работу 1 марта.