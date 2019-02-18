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Пять «умных» остановочных павильонов появятся в Хабаровске

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В Хабаровске планируют установить пять новых высокотехнологичных павильонов на автобусных остановках. Основными требованиями для разработчиков стали простота в использовании, удобство и стоимость, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» главный художник города Сергей Пеньков, мэр дал поручение создать рабочую группу и проработать все направления. План работы и соответственно сроки предполагается определить в конце февраля. На данный момент идет изучение предложений по функционалу и внешнему виду, среди которых есть установка банкоматов.

Художник отметил, что павильоны планируется оснастить камерами видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный город». Пассажиры смогут на остановках воспользоваться системой навигации, которая показывает, какие объекты расположены в пешей доступности, каким маршрутом нужно воспользоваться, чтобы попасть в пункт назначения, а также получить информацию о времени прибытия автобуса.

В 2019 году планируют установить пять подобных высокотехнологичных павильонов, но администрация города не исключает, что их будет больше.

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