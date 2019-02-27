Марафон «Самый лучший день» пройдет в Башкирской филармонии

Творческий марафон «Самый лучший день» будет идти в Башкирской филармонии весь день 2 мартаа. Спектр жанров очень широк: от классики и джаза до этники и арт-миксов с видеопроекцией и песочной анимацией.

Например, в программе заявлены программы «Джаз и не только!» эстрадно-джазового оркестра п/у Олега Касимова и «Песочная фантазия» с участием ансамбля «Орлан» Олега Киреева и художника песочной анимации Екатерины Король. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

В Рязани завершили реставрацию Зала камерной музыки Рязанской областной филармонии. Церемония открытия состоялась 7 февраля. Проект предусматривал сохранение основных исторических элементов здания. Стоимость работ составила почти 15 млн рублей.