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Марафон «Самый лучший день» пройдет в Башкирской филармонии

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Творческий марафон «Самый лучший день» будет идти в Башкирской филармонии весь день 2 мартаа. Спектр жанров очень широк: от классики и джаза до этники и арт-миксов с видеопроекцией и песочной анимацией.

Например, в программе заявлены программы «Джаз и не только!» эстрадно-джазового оркестра п/у Олега Касимова и «Песочная фантазия» с участием ансамбля «Орлан» Олега Киреева и художника песочной анимации Екатерины Король. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

В Рязани завершили реставрацию Зала камерной музыки Рязанской областной филармонии. Церемония открытия состоялась 7 февраля. Проект предусматривал сохранение основных исторических элементов здания. Стоимость работ составила почти 15 млн рублей.

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