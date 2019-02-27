Шойгу рассказал об ответе России на наращивание потенциала НАТО

Россия вынуждена адекватно реагировать на усиление военного потенциала НАТО, так как это нарушает существующую систему безопасности в мире.

Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в среду, 27 февраля, передает «РИА Новости». По его словам, масштабы и интенсивность учений, к которым привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия, увеличились более чем в два раза.

«Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире», — сказал Шойгу. Он подчеркнул, что в подобной обстановке Россия вынуждена адекватно реагировать, совмещая «мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей».

Навыки полетов над территорией Прибалтики и Балтийского моря получили 200 летных экипажей из 13 стран НАТО, уточнил министр. Развитие системы передового базирования НАТО в Восточной Европе и Балтике продолжается.

22 февраля начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая, суть которой заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника и нанесении ударов по его слабым местам.