Прямой эфир

Шойгу рассказал об ответе России на наращивание потенциала НАТО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия вынуждена адекватно реагировать на усиление военного потенциала НАТО, так как это нарушает существующую систему безопасности в мире.

И в дружбу, и в службу: «армия Европы» — не угроза НАТО
Созданный под эгидой Парижа оборонительный блок 10 стран обещает стать подмогой другим военным объединениям и в скором времени пополнится новыми участниками

Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в среду, 27 февраля, передает «РИА Новости». По его словам, масштабы и интенсивность учений, к которым привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия, увеличились более чем в два раза.

«Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире», — сказал Шойгу. Он подчеркнул, что в подобной обстановке Россия вынуждена адекватно реагировать, совмещая «мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей».

Навыки полетов над территорией Прибалтики и Балтийского моря получили 200 летных экипажей из 13 стран НАТО, уточнил министр. Развитие системы передового базирования НАТО в Восточной Европе и Балтике продолжается.

22 февраля начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая, суть которой заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника и нанесении ударов по его слабым местам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шойгу рассказал о наличии новых систем вооружений «в железе»
Шойгу призвал военных РФ не сбавлять темпы повышения боеготовности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017