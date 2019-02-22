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США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России

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Фото: TASS/PA Images/Joe Giddens
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США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая, суть которой заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника и нанесении ударов по его слабым местам, заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн.

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В ходе выступления в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне адмирал сообщил, что затраты на создание стратегии составят порядка $135 млрд. Разрабатывается она якобы в ответ на «угрозы» России и Китая, пишет Telepolis.

Ставку в новой стратегии сделают на малозаметный и многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления. 

«Идея состоит в том, чтобы атаковать не сильные стороны, а слабые стороны противника. Это фундаментальное изменение для нас как в культурном, так и в техническом плане», –– приводит издание слова Голдфайна.

Отмечается, что американские военные планируют задействовать все виды войск, сделав «невидимыми» не только самолеты или подводные лодки, но и сухопутные подразделения.

В то же время издание не видит технических возможностей для осуществления американского плана «троянского коня», так как и Россия и Китай обладают новейшими современными вооружениями и технологиями.

20 февраля военный эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с США и НАТО.

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