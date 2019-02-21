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Военный эксперт рассказал о неуязвимости ракеты «Циркон»

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Фото: militaryarms.ru
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Контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров рассказал о неуязвимости гиперзвуковой корабельной ракеты «Циркон».

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По словам Героя России, с расстояния 500 км от берега она способна поразить цели за пять минут, что делает невозможным перехват боеприпаса, так как за это время можно только обнаружить летящие к цели ракеты. Эксперт отметил, что если оснастить «Цирконами» по два-три российских корабля в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, то они смогут «гарантированно поразить» командные центры в США, пишет «Газета.ру».

«Такая гиперзвуковая система, как «Циркон», практически прошивает любую систему ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) и ПРО (противоракетной обороны. — Ред.). Защиты от нее нет», — подчеркнул Хмыров.

Контр-адмирал пояснил, что именно из центров принятия решений, размещенных на территории США, в случае необходимости будет осуществляться управление американскими установками Mk41 в Румынии, которые способны запускать крылатые ракеты Tomahawk. Данное вооружение, как неоднократно заявляли в Минобороны России, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В настоящее время и РФ и США приостановили свое участие в соглашении.

20 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил, что работа над отечественной гиперзвуковой ракетой «Циркон» будет завершена в срок. Он рассказал, что она способна развивать скорость полета до 9 Махов и преодолевать в воздухе расстояние более 1 тыс. км.

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