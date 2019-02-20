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Эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По численности и оснащенности военной техникой российские ВВС смогут успешно противостоять войскам США и их союзников в условиях локального конфликта, ведущегося на территории третьей страны. Такое мнение выразил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт отметил, что в случае локального противостояния НАТО сможет задействовать около 2,5 тыс. самолетов (1,1–1,3 тыс. боевых), примерно 1,5 тыс. вертолетов и 500–600 беспилотников.

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Кроме того, противники смогут применить порядка 1,5–2 тыс. крылатых ракет, пишет Сивков с своей статье для «Военно-промышленного курьера».

По его мнению, такую группировку сил США и НАТО задействуют в кампании продолжительностью от двух-трех недель до двух месяцев и более. При этом проводиться она будет в несколько воздушных наступательных операций (ВНО).

«Первая из них — ключевая. Ее срыв с нанесением существенных потерь авиационной группировке, скорее всего, заставит противника отказаться от эскалации конфликта», — полагает специалист.

Основываясь на анализе прошедших войн доктор военных наук считает, что типовая ВНО альянса будет проходить в пять-девять массированных авиационно-ракетных ударов в течение пяти дней.

При этом каждая атака предполагает эшелон прорыва противовоздушной обороны (ПВО, 20–45 % от общего числа самолетов), ударный (45–70 %) и доразведки (менее 10%).

В ВНО включены и удары крылатых ракет, чье количество составит не менее 50% от числа самолетов и атаки дронов (30–40%).

Главным фактором для успешного отражения такой операции Сивков называет создание и обеспечение боевой устойчивости всевысотного радиолокационного поля.

Эксперт отметил, что российские военно-воздушные силы обладают необходимым числом тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы участвовать в локальном конфликте с США и их союзниками.

Однако РФ стоит нарастить количество легких истребителей, транспортных вертолетов, самолетов дальней и разведывательной авиации, а также дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

В случае затяжной глобальной войны Сивков считает, что преимущество будет на стороне НАТО.

5 февраля в Финляндии назвали танковую армию РФ «кошмаром НАТО» и выразили уверенность, что в случае начала Третьей мировой войны Москва одержит быструю и сокрушительную победу над альянсом.

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