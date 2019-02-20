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Шойгу рассказал о наличии новых систем вооружений «в железе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 20 февраля, что все российские перспективные системы вооружения, о которых год назад говорил в послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин, есть «в железе». Об этом сообщает ТАСС.

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Он также подчеркнул, что некоторые из них уже эксплуатируются. По его словам, российское перспективное оружие характеризуется «недосягаемой эффективностью».

«При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США», — сказал он.

Министр обороны добавил, что новое вооружение должно гарантировать безопасность страны, при этом не увеличивая текущих объемов бюджетных расходов.

Ранее 20 февраля Шойгу рассказал о начале следующего этапа испытаний ракетного комплекса «Сармат». 

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию рассказал о ряде новейших военных разработок. В частности, он упомянул о глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат».

20 февраля 2019 года Путин выступил с посланием Федеральному собранию в 15-й раз. Мероприятие прошло в Гостином дворе в Москве.

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