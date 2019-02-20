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Шойгу попросил у ритейлеров скидок для орденоносцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр обороны России Сергей Шойгу предложил крупным коммерческим магазинам предоставить «преференции» для обладателям военных наград. Идея главы Минобороны стала продолжением практики, уже введенной в ведомственных магазинах «Военторг».

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По словам одного из собеседников газеты «Коммерсант», соответсвующее письмо поступило «как минимум восьми игрокам» и четыре из них ответили, что «положительно рассматривают идею». Источники издания утверждают, что предложение Шойгу «носит исключительно рекомендательный характер». 

Получение запроса уже подтвердили в компании Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Там сообщили, что изучают инициативу.

Как отмечает издание, у всех магазинов группы есть своя программа лояльности. Это, к примеру, льготы для пенсионеров и специальные условия для клиентов с детьми. Речь идет о скидках на 5–10% в определенные часы и дни. 

По мнению отраслевых экспертов, потери ритейлеров от введения скидок обладателям орденов вряд ли будут серьезными. Однако, участники рынка опасаются, что примеру военных могут последовать другие министерства и ведомства, а поток «льготников» станет фактически бесконечным.

Ранее сообщалось, что Минобороны увеличит круг военнослужащих, имеющих право отдыхать в военных санаториях с семьей. До этого такую возможность имели только офицеры и прапорщики.

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