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В Минпромторге оценили идею закрывать магазины на выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Озвученное в Совфеде предложение ограничить работу крупных российских супермаркетов в выходные и праздничные дни безосновательно, посчитали в Минпромторге. 

Как передает «Говорит Москва», в ведомстве отметили, что законопроект по данной инициативе в министерство не поступал. 

С инициативой закрывать супермаркеты на выходные выступил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. Парламентарий предложил сделать «как на Западе, в Германии, например».

Как отмечают эксперты, в публикациях по поводу инициативы сенатора отсутствует мотивировочная часть, которая объясняла бы преследуемые цели и ожидаемые результаты.

В свою очередь, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов предположил, что в Совфеде решили выступить с подобным предложением потому, что в России бытует мнение о том, что супермаркеты работают неэффективно.

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