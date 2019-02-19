В Минпромторге оценили идею закрывать магазины на выходные

Озвученное в Совфеде предложение ограничить работу крупных российских супермаркетов в выходные и праздничные дни безосновательно, посчитали в Минпромторге.

Как передает «Говорит Москва», в ведомстве отметили, что законопроект по данной инициативе в министерство не поступал.

С инициативой закрывать супермаркеты на выходные выступил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. Парламентарий предложил сделать «как на Западе, в Германии, например».

Как отмечают эксперты, в публикациях по поводу инициативы сенатора отсутствует мотивировочная часть, которая объясняла бы преследуемые цели и ожидаемые результаты.

В свою очередь, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов предположил, что в Совфеде решили выступить с подобным предложением потому, что в России бытует мнение о том, что супермаркеты работают неэффективно.