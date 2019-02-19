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Эксперт раскритиковал идею закрывать супермаркеты на выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Идея ограничить в России работу крупных супермаркетов на выходные и праздничные дни — это двоякая инициатива, к которой нужно подходить очень осторожно. Такое мнение высказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, комментируя соответствующе предложение Совфеда. 

«Любые изменения, которые связаны с сокращением времени работы или закрытием в выходные, они, с одной стороны, высвободят время. А с другой стороны, людям будет сложнее покупать все, что им нужно в рамках текущего графика работы», — сказал эксперт в разговоре с НСН

Он пояснил, что закрытие супермаркетов будет неудобно для россиян, поскольку они работают с самого утра до позднего вечера и возможность посещать магазины в будни у них отсутствует. 

«У нас сложилась такая практика потребления, когда раз в неделю — субботу или воскресенье — семья едет в торговый центр покупать всё, что необходимо. Не потому что людям так нравится, а потому что свободное время у них есть только в этот период», — добавил специалист. 

С инициативой закрывать супермаркеты на выходные выступил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. Парламентарий предложил сделать «как на Западе, в Германии, например»

По словам Павлова, в Совфере решили выступить с подобным предложением, потому что в России бытует мнение о том, что супермаркеты работают неэффективно. 

«Они открываются в 9:00 или 10:00 и закрываются в 21:00 и 22:00. Из-за этого люди неэффективно заняты. Клиентов в течение этого времени, особенно в будни, нет», — объяснил эксперт.

В качестве второй причины он указал помощь более мелким торговым предприятиям или возможность производителей создавать свою розницу». 

Резюмируя, Павлов подчеркнул, что предлагаемые нововведения ситуацию вряд ли смогут как-то изменить. По его мнению, российская мелкорозничная инфраструктура может быть не способна обслужить весь поток потребителей и обеспечить их привычными товарами. 

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