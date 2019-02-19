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В России предложили закрывать супермаркеты по выходным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. С таким предложением выступил член комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.

«Есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем, как на Западе, в Германии, например», — рассказал парламентарий агентству городских новостей «Москва» во вторник, 19 февраля.

По его словам, крупные сети в западных странах закрываются по пятницам в 20:00 и остаются «фактически закрытыми» до утра понедельника.

30 мая 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, согласно которому 82% россиян не поддерживают инициативу о введении ограничений работы супермаркетов в выходные дни. 68% опрошенных считают, что такие ограничения создадут лишь большие неудобства.

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