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В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян

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Фото: Depositphotos
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Большинство россиян впервые вступают в интимную близость до 18 лет, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Олег Аполихин.

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«Сегодня (средний. — Ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16–17 лет… Для молодого человека — 16–17 лет, а для многих значительно раньше», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Представитель ведомства рассказал, что в России женщины связывают себя узами брака в основном в возрасте от 24 до 26 лет, а мужчины — от 26 до 29 лет. При этом, у более чем 77% россиянок, которые готовятся к материнству, есть патологии.

По словам Аполихина, выявление различных нарушений детородной функции у молодоженов сегодня, в частности, обусловлено тем, что с момента первого сексуального опыта до вступления в брак проходит много времени. Некоторые успевают «накопить» массу заболеваний, которые передаются половым путем, пояснил эксперт.

26 февраля сообщалось, что на сегодняшний день в России 6 млн женщин и 4 млн мужчин страдают бесплодием. Ежегодно эта категория граждан возрастает на 250 тыс. В настоящее время количество семейных пар, которые не могут завести детей, составляет 15%, что является критическим уровнем для страны. В связи с этим в Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие, а также разработать инструменты для продвижения традиционных семейных ценностей в молодежную среду.

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