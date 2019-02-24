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В США намерены принять меры против несогласных с «демократией» в Венесуэле

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Вашингтон пригрозил принять меры в отношении противников «мирного восстановления демократии» в Боливарианской Республике. Об этом 24 февраля написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

«Сейчас настало время действовать в поддержку потребностей отчаявшегося венесуэльского народа. Мы солидарны с теми, кто продолжает борьбу за свободу», — указано в сообщении.

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Ранее 24 февраля Помпео осудил отказ властей Венесуэлы пропустить в страну гуманитарную помощь, назвав фотографии с горящими грузовиками на границе с Колумбией отвратительными. Речь идет о безуспешной попытке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо по доставке грузов от США. Фуры, направлявшиеся из Колумбии в Венесуэлу, были сожжены. В результате инцидента пострадали не менее 285 человек.

В тот же день советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле изоляцией в том случае, если военные не пустят грузовики в страну. Гуайдо обвинил избранного президента Николаса Мадуро в нарушении Женевской конвенции из-за препятствования ввозу гуманитарной помощи.

При этом действующий лидер республики поблагодарил жителей Нью-Йорка, которые вышли 23 февраля на Уолл-стрит и потребовали от президента США Дональда Трампа не вмешиваться в дела Каракаса. Глава Венесуэлы назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

21 февраля Гуайдо, в январе объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в Боливарианскую Республику. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране. В МИД России не исключили силовых провокаций в Каракасе в связи с поставками США якобы гуманитарной помощи.

Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент республики Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.

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