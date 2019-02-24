Почти 300 человек пострадали в столкновениях на границе Колумбии и Венесуэлы

Не менее 285 человек пострадали в результате столкновений между волонтерами и венесуэльскими правоохранительными органами на границе Колумбии и Венесуэлы. Об этом рассказал в субботу, 23 февраля, министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо.

«На текущий момент 285 человек пострадали в столкновениях, в основном из-за слезоточивого газа и применения нелетального оружия», — цитирует его ТАСС.

Трухильо добавил, что 37 человек были госпитализированы.

По словам министра, 30 пострадавших оказались колумбийцами, остальные — венесуэльцами.

Столкновения волонтеров с силами правопорядка Венесуэлы возникли из-за колонны грузовиков с гуманитарной помощью США, которая шла из Колумбии.

Венесуэльские силовики не пустили грузовики в страну, как минимум три из них были сожжены. Против волонтеров был применен слезоточивый газ и нелетальные боеприпасы.

Ранее, 23 февраля, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя главой государства, обвинил избранного президента Николаса Мадуро в нарушении Женевской конвенции из-за препятствования ввозу гуманитарной помощи в страну.