В Белом доме прокомментировали поджог грузовиков с гумпомощью в Венесуэле

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки в своем Twitter прокомментировал данные о поджоге трех грузовиков с гуманитарной помощью на границе с Колумбией.

Он назвал действующего президента Николаса Мадуро и его правительство головорезами, которые решили уничтожить жизненно важную гумпомощь для народа. Помимо этого он заявил, что таким образом Мадуро якобы «доказал свою нелегитимность и бесчеловечность».

Ранее в этот же день сообщалось, что грузовик с гуманитарной помощью, направлявшийся из Колумбии в Венесуэлу, был сожжен. Во время инцидента пострадали не менее 10 человек.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.