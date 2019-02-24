В США осудили ситуацию с гуманитарной помощью в Венесуэле

Госсекретарь США Майкл Помпео 23 декабря в своем Twitter осудил отказ властей Венесуэлы пропустить в страну гуманитарную помощь, назвав фотографии с горящими грузовиками на границе с Колумбией отвратительными.

Помимо этого он выразил соболезнования семьям погибших и «присоединился к требованиям справедливости».

Ранее в этот же день сообщалось о провале предпринятой попытки лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо по доставке гуманитарной помощи. Грузовики, направлявшиеся из Колумбии в Венесуэлу, были сожжены. Во время инцидента пострадали не менее 10 человек.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.