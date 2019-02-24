Гуайдо заявил об успешной доставке части гуманитарной помощи в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, заявил, что часть гумпомощи попала в страну. Об этом 23 февраля он написал в своем Twitter.

По его словам, венесуэльский народ вышел встречать грузовики с гуманитарной помощью к границе с Колумбией. Однако он не уточнил, через какой международный переход якобы проехали машины.

Ранее в этот же день сообщалось, что грузовик с гуманитарной помощью, направлявшийся из Колумбии в Венесуэлу, был сожжен. Во время инцидента пострадали не менее 10 человек.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Избранный президент Николас Мадуро назвал доставку гумпомощи в страну «дешевым шоу» оппозиции, которое нужно лишь для того, чтобы подорвать его власть.

В разразившемся в Венесуэле политическом кризисе оппозицию во главе с Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране, игнорируя тот факт, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок в мае 2018 года. Москва назвала действия Запада нарушением международного права, так как кризис в Венесуэле должен решаться как внутригосударственная проблема.