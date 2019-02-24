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Названы самые уязвимые для алкоголизма категории населения

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
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Чаще всего от алкоголя страдают мужчины в возрасте от 35 лет и женщины старше 40 лет. При этом зависимость порождает даже употребление слабоалкогольных напитков, рассказала главный внештатный психиатр-нарколог крымского минздрава Марина Шоренко.

Она отметила, что люди, употребляющие слабоалкогольные напитки, не замечают развития привыкания.

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При этом даже малые дозы приводят к изменениям во внутренних органах.

Однако Шоренко отметила, что если человек, который пьет мало, откажется от алкоголя совсем, ему будет проще избавиться от последствий.

«Алкоголь в первую очередь воздействует на внутренние органы, в том числе на мозг. Эти изменения сразу не заметны. Чтобы сформировался гепатит, панкреатит, гастрит, нужно определенное время, у каждого оно свое», — сказала врач в эфире радио «Спутник в Крыму».

Первым признаком формирования алкоголизма Шоренко назвала желание опохмелиться.

В качестве еще одного фактора, влияющего на развитие зависимости, она назвала генетику. Шоренко подчеркнула, что при определенной наследственности заболевание формируется быстрее, причем проявляться это может даже через поколение.

Врач добавила, что мужчины-алкоголики чаще страдают от заболеваний внутренних органов, а женщины – от эмоциональных нарушений.

24 февраля сообщалось, что в Германии девятиклассников угостят спиртным для профилактики алкозависимости.

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