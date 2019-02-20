Надо повторить: cенаторы предлагают вернуть вытрезвители

В России могут снова появиться вытрезвители. Туда будут определять граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, но не нуждаются в медицинской помощи. Законопроект разработали в Совете Федерации. Он предполагает, что вновь созданную систему вытрезвителей будут финансировать регионы. В Минздраве отнеслись к инициативе положительно, а в Минфине и Минэкономразвития отметили, что ее реализация приведет к дополнительным бюджетным расходам. Как пояснил «Известиям» первый зампред комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, документ будет внесен в Госдуму после устранения замечаний ведомств.

Законопроект сенаторов предполагает восстановление в стране системы вытрезвителей. По документу доставкой в специализированные учреждения пьяных, которые не могут сами передвигаться и потеряли ориентацию в пространстве, должна заняться полиция. А организацией самих вытрезвителей — регионы. У правительства появится право устанавливать единый порядок деятельности этих организаций, а также требования к ним. Будут ли сами граждане платить за пребывание в вытрезвителях, пока непонятно.

До внесения в Госдуму законопроект был направлен в правительство. Министерство здравоохранения сформировало итоговый документ (есть у «Известий»), в котором указаны мнения всех заинтересованных ведомств. Он подписан замглавы Минздрава Олегом Салагаем и 12 февраля направлен сенатору Игорю Каграманяну.

«Законопроект направлен на урегулирование социально значимой проблемы, — обозначил свою позицию Минздрав. — Изменения представляются актуальными, направленными на охрану жизни и здоровья граждан, предупреждение преступлений и правонарушений».

Кто платит

В отзыве Минфина сказано, что ни законопроект, ни прилагаемые к нему материалы не содержат информацию об источниках финансового обеспечения расходов на реализацию новой нормы. В пресс-службе Минфина «Известиям» пояснили, что документ должен быть доработан.

В отзыве Минэкономразвития также отмечено, что документ требует существенной доработки. Ведь, согласно ст. 83 Бюджетного кодекса, если принимается закон, в котором предусмотрено появление новых видов расходных обязательств, то в нем должны быть нормы, определяющие источники и порядок исполнения планируемых трат.

В законопроекте не указано, как поступать с людьми, которые утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве, но находятся не в алкогольном, а в токсическом или наркотическом опьянении, указано в отзыве МВД.

Один из авторов законопроекта сенатор Игорь Каграманян («Единая Россия») пояснил «Известиям», что работа над документом будет продолжена, его планируется внести в Госдуму от Совета Федерации.

— С учетом важности проблемы в регионах, мы хотим дать им право самостоятельно организовывать вытрезвители. Мы, конечно, продолжим работу над законопроектом и учтем замечания министерств, — отметил он.

В Минздраве оперативно не предоставили дополнительных комментариев. В пресс-службе Минтруда «Известиям» сказали, что «эти люди (граждане в состоянии алкогольного опьянения. — «Известия») в первую очередь нуждаются в медицинской помощи».

Назад в прошлое

Вытрезвители по всей стране были ликвидированы в 2011 году в рамках реформы МВД. Сегодня вопрос с тем, как поступать с людьми, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, до конца не решен. Полиция занимается этими случаями, если нарушается правопорядок, скорая — когда нужна помощь медиков. О восстановлении системы вытрезвителей активно заговорили перед чемпионатом мира по футболу 2018. Тогда каждый регион разбирался с пьяными болельщиками по-своему — чаще всего создавались специальные койки в больницах.

Как писали «Известия», если в спецучреждение выпившего заберет «скорая», а в вытрезвителе он проведет несколько часов под присмотром медработника, по стоимости это будет эквивалентно одному дню в стационаре, рассказывала тогда директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко. По подсчетам «РЕСО-мед», это может обойтись минимум в 7 тыс. рублей.

Проблема с вытрезвителями актуальна и для других государств. Об этом сказано в отзыве на законопроект сенаторов Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. За рубежом представлены различные модели решения этой проблемы. Так, в Германии существуют специализированные отрезвляющие камеры при полицейских участках. Пребывание в подобных камерах — платное. Например, оплате подлежат также сопутствующие расходы: дезинфекция, транспортировка и т.д. К слову, клиенты советских вытрезвителей тоже платили за свое пребывание там.

В Великобритании распространена практика передвижных вытрезвителей. Национальная служба здравоохранения организовала мобильные подразделения экстренной помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения. Они курсируют, главным образом, в период различных праздников. С 2013 года обсуждается идея введения частных вытрезвителей, содержание которых могло бы осуществляться за счет средств, полученных с клиентов. На законодательном уровне этот вопрос не урегулирован.

При этом законопроект, предлагаемый сенаторами, Институт законодательства не поддержал. Одна из претензий — наделение сотрудников полиции правом оценивать состояние человека, находящегося в состоянии опьянения. Полицейские не могут достоверно определить, нужна ли ему медицинская помощь, и есть риск, что их непрофессиональные действия могут привести к смерти при транспортировке.

Вытрезвители нужны, если они будут лечебными заведениями, в которых гражданам смогут оказать специализированную помощь, уверен председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов.

— В подобных центрах по детоксикации специалисты смогут определить, какое опьянение у поступивших граждан — алкогольное или наркотическое, и оказать помощь с учетом этой информации, — отметил эксперт.

По словам Алексея Шабашова, раньше в вытрезвителях люди просто какое-то время лежали в холодных помещениях и приходили в себя, «копировать эти методы не стоит». Он добавил, что вытрезвители должны находиться в ведении Минздрава.