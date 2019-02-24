В ФРГ девятиклассников угостят спиртным для профилактики алкозависимости

В федеральной земле Бранденбург (ФРГ) девятиклассникам предлагают поучаствовать в эксперименте, в ходе которого им предстоит выяснить, как на них действуют спиртные напитки. Об этом телеканал Welt сообщил в субботу, 23 февраля.

В ходе эксперимента, в течение двух часов за пределами школы подростки выпивают под наблюдением от двух до четырех бокалов пива или вина и записывают свои ощущения.

Записи школьников затем будут анализироваться на занятиях, сообщил RT.

Врачи-сторонники эксперимента отмечают, что таким образом школьники должны усвоить, что алкоголь хорош бывает только в первой порции, а все, что последует далее, будет нести негативные последствия для организма.

В свою очередь критики эксперимента опасаются, что данные опыты вызовут зависимость у школьников и называют эксперимент противозаконным.

15 февраля глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, когда граждане страны перестанут употреблять алкоголь.