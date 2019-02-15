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Глава Минздрава рассказала, когда россияне перестанут пить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, когда граждане страны перестанут употреблять алкоголь. По ее словам, это случится в том случае, если у россиян появятся интересная работа и досуг, а также оптимистический взгляд на жизнь и высокий уровень личной ответственности за свое здоровье.

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«Как бы мы ни ограничивали и какие бы рестрикции не вводили, перестанут пить тогда, когда уйдет в этом потребность», — сказала министр, которую цитирует РЕН ТВ

Скворцова отметила, что комплекс задач по искоренению пьянства будет стратегическим вектором на будущее. По ее словам, это даст свои плоды не раньше, чем через три года.

«Это накопительный эффект, и [он] ярко проявляется через пять лет», — добавила она.

7 февраля Скворцова сообщила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем.

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