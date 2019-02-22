Путин поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества

На концерте в честь Дня защитника Отечества в Большом Кремлевском дворце президент России Владимир Путин поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил страны, сообщает 22 февраля «РИА Новости».

«Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества! Мы встречаемся накануне праздника, который уже много десятилетий отмечается как поистине всенародный. По всей нашей огромной стране чествуют военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Вооруженных сил», — сказал глава государства.

Президент добавил, что любовь к Родине является одним из главных качеств личности современных военнослужащих.

Перед концертом Путин заявил, что у новейших образцов российского оружия еще долго не будет иностранных аналогов. Превосходства в военной сфере, по его словам, удалось добиться за счет напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности.

Праздник День защитника Отечества был учрежден в РСФСР в 1922 году по случаю четвертой годовщины Красной армии. Традиционно он отмечается 23 февраля.