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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент России Владимир Путин в четверг, 21 января, подписал указ, согласно которому граждане страны, пребывающие в запасе, в 2019 году должны будут принять участие в военных сборах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе. 

Уточняется, что сборы, за исключением проверочных, пройдут в сроки, согласованные  региональными органами исполнительной власти. Период проведения последних определяет Министерство обороны. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 21 февраля.

Военные сборы для запасников проводятся в России ежегодно. Их цель заключается в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих. Участие в сборах, как правило, принимают те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Как отмечает «РИА Новости», в их числе программисты или связисты. Призыв касается и тех, кто уже прошел военную службу, и тех, кто был освобожден от нее или имел отсрочку.

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