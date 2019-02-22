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Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»

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Фото: youtube.com
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Байкальские шаманы в Ангарске (Иркутская область) провели обряд с жертвоприношением верблюдов в рамках патриотической акции «для укрепления России». Ролик с обрядом был размещен в YouTube в четверг, 21 февраля.

«Беспрецедентный по своей силе, масштабу и значению обряд «Жэн тэнгэри яба» направлен на укрепление России и ее народов», — цитирует организаторов «Коммерсант».

Организаторы утверждают, что верблюдов забрали с фермы в Бурятии, где от них хотели избавиться. 

Животных умертвили в ходе церемонии, в которой приняли участие 500 человек.

При этом жертвоприношение осудили шаманы из религиозного центра «Тэнгэри», расположенного в Бурятии. В своем обращении они назвали обряд варварским.

4 февраля стало известно, что правоохранительные органы в Сургуте разыскивают неизвестных, которые устроили обряд жертвоприношения барана перед дверями роддома. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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