В Перу обнаружены следы массового жертвоприношения детей

Археологи обнаружили на территории Перу 56 скелетов детей, которых принесли в жертву во время языческих ритуалов.

По информации портала Comercio, захоронение было найдено в перуанской провинции Трухильо (регион Ла-Либертад) в начале мая. Помимо человеческих останков, были найдены также скелеты детенышей лам.

Как уточняют археологи, массовое жертвоприношение было совершено более 600 лет назад во время ритуала для предотвращения природных катаклизмов — разрушительных ливней и наводнений.

По словам специалистов, в Перу наблюдается феномен Эль-Ниньо — аномальное повышение температуры поверхности приэкваториальной части Тихого океана на 0,5 градуса Цельсия. Именно он может служить причиной стихийных бедствий.