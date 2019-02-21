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Назарбаев отправил правительство в отставку

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики. Врио премьер-министра был назначен первый зампред правительства Аскар Мамин, сообщается 21 февраля на сайте главы государства.

«Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства», — сказано в тексте указа.

Ранее в этот же день Назарбаев заявил, что правительство республики не справляется со своими обязанностями и должно уйти в отставку.

Премьер-министром Казахстана с 9 сентября 2016 года по 21 февраля 2019 года был Бахытжан Сагинтаев.

Новый врио премьер-министра Аскар Мамин родился в 1965 году. За свою политическую карьеру он успел поработать министром транспорта и коммуникаций Казахстана (2006–2006 годах), главой Астаны (2006–2008), первым зампредом правительства страны (2016–2019).

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