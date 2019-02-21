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Назарбаев анонсировал отставку правительства Казахстана

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство республики не справляется со своими обязанностями и должно уйти в отставку. Обращение опубликовано 21 февраля на сайте главы государства.

По словам Назарбаева, текущий состав кабинета министров так и не смог выстроить системную работу по повышению уровня благосостояния граждан. Казахи всё больше средств тратят на продукты питания, а их доходы не увеличиваются.

«В результате формального подхода исполнительных органов часть социально уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью», — заметил президент.

Для изменения ситуации Назарбаев предложил сформировать новое правительство, которое возьмет на себя ответственность за повышение уровня жизни в стране и займется стимулированием экономики.

На расширенном заседании правительства Казахстана 30 января президент страны предложил чиновникам отказаться от иностранных брендов и носить одежду и обувь, сшитую в республике. В ходе этого же заседания глава государства выразил недовольство тем, что глава минфина Алихан Смаилов сел в конце стола, после чего попросил присутствующих поменяться местами. 

«Поэтому у нас и финансы хромают — оттого что мы так относимся», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

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