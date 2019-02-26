День выборов президента на Украине, 31 марта, стремительно приближается, и потому многие задаются вопросом, на кого из 44 кандидатов ставит Вашингтон. Интерес отнюдь не академический, так как опыт прошлых выборов в 2004 году с Виктором Ющенко и в 2014-м с Петром Порошенко говорит, что этот фактор играет далеко не последнюю роль.

Более того, достаточно вспомнить выборы президента России в 1996 году, когда американские политтехнологи в короткое время сумели изменить рейтинг Ельцина с 3 до 54% и привести его к победе. По этому поводу в СМИ появилось огромное количество статей, наиболее известна «Янки на помощь» в журнале «Тайм». По этой истории был даже снят голливудский фильм «Раскрутка Бориса».

Директор ЦРУ в администрации Клинтона Джеймс Вулси открыто признал в интервью телеканалу Fox News, что США вмешиваются в выборы других стран, но только если это «благое дело».

Возвращаясь к Украине, можно поспорить, насколько благим и для кого оказался пятилетний срок Петра Порошенко. Согласно МВФ, Украина, которая была одной из самых технологически развитых республик СССР, сейчас превратилась в беднейшую страну Европы по показателям ВВП на душу населения. Коррупция превышает прежние рекорды, а единственное выполненное обещание Порошенко о безвизовом режиме привело к еще большему оттоку трудовой и наиболее активной части населения за границу. Речь идет по крайней мере о 6 млн (некоторые оценки дают до 8 млн). Причем половина из них уезжает в Россию, которую Порошенко называет агрессором несколько раз в день.

Если кто и выиграл от так называемой революции достоинства на евромайдане, то это те, кто замышлял и поддерживал ее не с целью продвижения идей свободы и демократии, а для геополитического ослабления России и создания на ее южных границах постоянного очага напряженности. Дополнительные цели — это политическое, экономическое и информационное давление на Москву, на необходимость которого еще указывал покойный Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска».

Следует признать, что с помощью Порошенко эти цели в той или иной степени достигнуты и, хотя никто, как прежде, не говорит об этом публично, вряд ли Вашингтон будет менять коней на переправе. Какие конкретно методы для этого будут применяться, мы, наверное, узнаем позже, но уже сейчас все шаги Порошенко, включая провокации в Керченском проливе и внесение раскола в православный мир, встречают полное одобрение госсекретаря Майка Помпео и спецпредставителя США на Украине Курта Уолкера. Из Вашингтона не слышно никаких осуждений украинских властей за их потакание неонацистским формированиям и за захваты церковного имущества РПЦ.

Как мы видим, на этом фоне рейтинг Порошенко растет, теперь он на втором месте после Владимира Зеленского. Но понятно, что вряд ли в конечном счете Вашингтон поставит на темную комическую лошадку. И если не произойдет ничего сверхъестественного, Порошенко победит во втором туре. Это будет означать, что чаяниям подавляющего большинства украинцев о долгожданном мире пока не суждено будет сбыться.

В то же время продолжающийся вооруженный конфликт в Донбассе и особенно закрепленное в конституции движение Украины в НАТО представляют опасность не только в виде регионального военного конфликта, но и угрозы военного столкновения двух ядерных супердержав — России и США.

Об этом в Америке говорят всё чаще, причем не только американские интеллектуалы-диссиденты, как профессор университетов Нью-Йорка и Принстона Стивен Коэн. Бывший уважаемый сенатор Сэм Нанн и министр энергетики Эрнст Мониц с тревогой заявляют, что США и Россия медленно сползают к ядерной катастрофе, и требуют немедленного возобновления государственного диалога о предотвращении такого сценария. Однако, к большому сожалению, ни в конгрессе США, ни в администрации Трампа пока никакого движения в этом направлении не наблюдается.

По иронии Стивен Коэн находит всё больше советских черт в нынешней американской действительности и призывает своих сограждан учиться у советских диссидентов, как этому противостоять.

Автор — президент Американского университета в Москве

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