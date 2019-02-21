В ДНР заявили о готовности к прямым переговорам с Киевом

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика готова к прямым переговорам с Киевом, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, неподконтрольные украинскому руководству регионы Донбасса поддерживают инициативу ряда политиков об усилении переговорного процесса в Минске. «Выражаем готовность к прямому диалогу. Ответственно заявляем о готовности к достижению мира на Украине и в Донбассе», — цитирует главу ДНР агентство ТАСС.

Он обратил внимание на то, что с приближением выборов президента Украины вооруженные силы страны усилили обстрелы населенных пунктов Донбасса на линии разграничения сторон конфликта. Таким образом, отметил Пушилин, Киев пытается отвлечь избирателей от внутренних проблем, в том числе экономических.

«Сегодня внутриполитический кризис на Украине напрямую влияет на ситуацию в Донбассе <…> К линии соприкосновения стягивается артиллерия и бронетехника, украинские спецслужбы проводит теракты на объектах жизнеобеспечения» — заявил глава ДНР.

По его мнению, президент Украины Петр Порошенко сейчас преследует одну основную цель — не допустить новую власть в стране.

19 февраля МИД России призвал «одернуть» украинское руководство, чтобы избежать военных авантюр в Донбассе. По словам дипломатов, в последнее время Киев начинает «размораживать» ситуацию в регионе, так как наблюдатели ОБСЕ фиксируют интенсификацию обстрелов на линии соприкосновения.

18 февраля в Донецке прогремели три мощных взрыва, два из которых произошли в непосредственной близости от места проживания наблюдателей ОБСЕ. Никто не пострадал.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).